Agatha All Along | Scarlet Witch è viva o morta nel MCU? La conferma è contenuta nel trailer

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 9 luglio 2024) Il primodella serie potrebbe finalmente averto il destino di Wanda Maximoff all'interno delHarkness è legata allain molti modi, più di quanto si possa immaginare. Il personaggio farà ritorno inAll, la serie Disney+ che vede Kathryn Hahn riprendere il ruolo da WandaVision. Per chi non lo ricordasse, WandaVision si concludeva con Wanda Maximoff che intrappolavain un incantesimo che la confinava a Westview. Il primodiAllaffronta questo punto della trama in modo interessante, rivelando anche un elemento chiave di comesia ancora legata a. Nella prima parte del nuovodello show Marvel, vediamo il personaggio principale .