Valeria Marini strappa il bouquet della Ventura dalle mani di una signora | la sua reazione dopo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 8 luglio 2024) Lo scorso sabato Simonae Giovanni Terzi si sono uniti in matrimonioaverlo rimandato ben due volte: prima a causa del Covid,a causa dello scoppioguerra in Ucraina. La celebrazione si è tenuta a Rimini e fra i tanti ospiti anche qualche volto noto del piccolo schermo. Da Giusy Ferreri a Rossella Erra, passando per Milly Carlucci fino a Queen Valery, ovvero la nostra. Proprio lei è la protagonista di questo articolo perché anche al matrimonio di Simona, come una Giulia De Lellis qualsiasi, è riuscita a farsi notare. Questa volta non c’entrano niente le trasparenze del vestito, ma il modo con cui ha “combattuto” per avere ilsposa.il lancio del, infatti, c’è stato un po’ di caos fra le donne eha “combattuto” con laAlbertina per prendere il mazzo di fiori e alla fine l’ha spuntata lei.