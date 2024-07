Trasporto pubblico locale dalla Regione arrivano a Bergamo 800mila euro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 luglio 2024). Per ilarriveranno apoco meno di. LaLombardia ha infatti sbloccato 20,5 milioni diche saranno destinati alle Agenzie del, all’Autorità di Bacino del Lago d’Iseo e a Trenord. Si tratta di fondi di compensazione per i mancati ricavi da traffico relativi all’emergenza Covid-19. È quanto ha comunicato lunedì 8 luglio in Giunta l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente. Nello specifico, all’Agenzia TPL disono destinati 779.436,75. Con questa assegnazione di risorse, che segue precedenti finanziamenti sempre sullo stesso tema, per un totale oltre 744 milioni direlativi al periodo 2020-2022,Lombardia ha completato il trasferimento dei fondi.