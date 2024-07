Serie A Femminile il calendario 2024-25 | tutte le gare dell’Inter Women

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) Stilato il calendario della Serie A Femminile 2024/25. L'Inter del nuovo allenatore Gianpiero Piovani esordirà contro la Sampdoria in casa. Di seguito tutto il calendario delle nerazzurre. Il campionato femminile inizierà una decina di giorni dopo quello di maschile. Per le nerazzurre, un nuovo progetto tecnico con l'arrivo di Piovani. Il tecnico è stato ufficializzato pochi giorni e ha anche già parlato da nuovo tecnico della Prima squadra femminile nerazzurra.

SERIE A FEMMINILE 2024-25, PRIMA FASE: LE PARTITE DELL'INTER

Prima giornata: Inter-Sampdoria 31 agosto/1 settembre 2024 – 16 novembre 2024
Seconda giornata: Napoli-Inter 14 settembre 2024 – 23 novembre 2024
Terza giornata: Inter-Milan 21 settembre 2024 – 7 dicembre 2024
Quarta giornata: Sassuolo-Inter 28 settembre 2024 – 14 dicembre 2024
Quinta giornata: Inter-Roma 5 ottobre 2024 – 11 gennaio 2025
Sesta giornata: Como-Inter 12 ottobre 2024 – 18 gennaio 2025
Settima giornata: Inter-Juventus 19 ottobre 2024 – 25 gennaio 2025
Ottava giornata: Fiorentina-Inter 2 novembre 2024 – 1 febbraio 2025
Nona giornata: Inter-Lazio 9 novembre 2024 – 8 febbraio 2025