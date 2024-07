Rania di Giordania | l’augurio al figlio Hussein per i 30 anni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ilmaggiore della reginae del re Abdullah II,, ha compiuto 30venerdì 28 giugno. Non passerà molto tempo prima che l’attuale regina diventi nonna per la prima volta. Come ha rivelato in più occasioni, la sovrana giordana non vede l’ora di avere in casa il suo primo nipote. Questa premessa gioca il ruolo principale anche negli auguri di compleanno a suo. In occasione del trentesimo compleanno del suo primogenito, la reginadiha pubblicato sui social una bellissima foto inedita, che ritrae suocon sua moglie Rajwa. Lo scatto è stato molto apprezzato dagli utenti, che hanno elogiato ammirati la bellezza della coppia. Dal momento che manca poco alla nascita del primo nipote, nel suo messaggio la sovrana non ha potuto fare a meno di accennare alla ricorrenza.