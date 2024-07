Paura nel calcio yacht si ribalta | due calciatori dispersi in mare | NOMI e FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2024) Momenti di grandenel mondo del: secondo quanto riferito dalla stampa estera 5dell’Ittihad Tangeri, una squadra che milita nella prima divisione del Marocco, sono finiti indurante una gita in. Come riferito dai media locali, l’imbarcazione si sarebbeta a causa del forte vento con iche sarebbero finiti ina largo della costa M’diq. La situazione deiSecondo le prime ricostruzioni tre di loro sono stati salvati, mentre gli altri due sono ancorae le ricerche sono ancora in corso. L’episodio è successo sabato scorso. Mondo Dramma nel, attaccante muore in ospedale: era stato colpito da infarto NOME eI tresalvati sarebbero Osama Aflah, Souleimane Dahdouh e Abdelhamid Maali, i dueSalman Harraq e Abdellatif Akhrif.