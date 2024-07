Open day Federico II di Napoli domani la presentazione dei corsi del Dipartimento di Scienze Sociali 

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 luglio 2024) Appuntamento da non perdere per tutti gli studenti che si preparano a scegliere il corso di laurea magistrale:, martedì 9 luglio, dalle 09.30 alle 12.00, ildidell’Università degli Studi diFederico II presenta, con unday nell’aula T-2 della sede di Vico Monte di Pietà 1, i propridi laurea magistrale in Comunicazione pubblica, sociale e politica; Sociologia digitale e analisi del web; Innovazione sociale;Antropologiche e Geografiche per i Patrimoni Culturali e la Valorizzazione dei Territori. I quattro performativi sono orientati su temi, competenze e professioni del futuro, con l’acquisizione di strumenti e metodologie dellesociali per governare i processi di trasformazione in atto su comunicazione, digitale e innovazione.