Mountain bike Italia in crescita a Les Gets in Coppa del Mondo Ottimi segnali in chiave olimpica soprattutto dai ragazzi

(Di lunedì 8 luglio 2024) Un fine settimana assolutamente positivo per l’in terra transalpina per quel che riguarda la, con gli azzurri che si sono fatti valere indellungo gli insidiosi tracciati di Les. Un trend inrispetto all’inizio di stagione che continua per i ciclisti del Bel paese, con l’appuntamento clou olimpico ormai alle porte. Partendo dalla disciplina che andrà in scena anche a Parigi dell’XCO, e dal settore maschile, ci sono due piazzamenti di assoluto rilievo per i convocati per la rassegna a Cinque Cerchi dal CT. La notizia del biglietto aereo è arrivata in settimana, e chissà che non sia stato un ulteriore propellente per fare ancora meglio. Rispettivamente quarto e quinto sono arrivati l’esperto Luca Braidot e il giovane Simone Avondetto.