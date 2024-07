Memorial Novi inizia la fase clou Ittica Rosolina punta al poker

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Entra nel vivo la ventesima edizione del "Roberto", uno dei tornei più attesi della calda estate ferrarese. Tante letà di una manifestazione che si sta facendo largo anche sui social, con alcuni ospiti provenienti dal web: quest’anno si è passati dal calcio a 5 al calcio a 7, con sedici squadre pronte a contendersi il titolo che da ben tre estati va alla formazione dell’, di nuovo tra le favorite in un torneo che però si è alzato notevolmente di livello. Questa settimana si entra nella: dopo le ultime partite dei gironi, da mercoledì a venerdì spazio allaad eliminazione diretta, con le semifinali in programma venerdì 12 luglio alle 20.30 e alle 21.30, e la finalissima fissata per lunedì prossimo, 15 luglio, alle 21.