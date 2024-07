Ma è matta? Cosa fa Battiti Live arriva Ilary Blasi e il pubblico di ferma Imbarazzo totale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Cornettoha debuttato su Canale 5 di lunedì 8 luglio in prima serata. Domenica 7 luglio, al Castello Aragonese di Otranto, il festival della musica è tornato in televisione concon Alvin e Rebecca Staffelli. Cast stellare nelle due serate di Otranto: Achille Lauro, Alfa, Angelina Mango, Annalisa, Anna, Arisa, Bnkr44, Boomdabash, Capo Plaza, Clara, ComaCose, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Fedez, Gabry Ponte, Geolier. E ancora Gianna Nannini, Holden, Icy Subzero, Il Pagante, Il Tre, La Rappresentante di Lista, LDA, Leo Gassmann, Mahmood, Maninni, Mr.Rain, Noemi, Orietta Berti, Petit, Piero Pelù, Ricchi e Poveri, SLF, Sophie and The Giants, Tananai, The Kolors, Zerb. On the Road, tra gli altri, Elodie e Irama.