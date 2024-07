L’industria nautica cresciuta in dieci anni tre volte il Pil

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) CON UN IMPATTO complessivo che supera i 27 miliardi di euro all’anno e coinvolge 157.000 posti di lavoro, lada diporto in Italia rappresenta un settore di fondamentale importanza per l’economia nazionale. Questa industria non solo contribuisce significativamente al PIL, ma anche allo sviluppo di diverse filiere del Made in Italy e del turismo. Un’analisi approfondita della Deloitte, commissionata da Altagamma, evidenzia che dal 2012 al 2022, laitaliana ètrerispetto al PIL nazionale, dimostrando una resilienza e una capacità di espansione notevoli. Il valore della produzione della cantieristica è passato da 1,3 miliardi di euro nel 2012 a 4,5 miliardi di euro nel 2022, con un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 19%.