La fuga di Giacomo Bozzoli verso il Marocco e i soldi portati in Svizzera prima della latitanza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ladiè passata anche per la. Dove l’uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario avrebbe trasferito i suoi risparmi. Per pianificare ladopo la confermapena in Cassazione. Mentre dopo la Francia e la Spagna la suapotrebbe essere proseguita in. Che avrebbe raggiunto in mare da Marbella. Anche se gli investigatori continuano a seguire anche la pista dei paesi dell’Est. Mentre non si esclude che la compagna possa aver mentito nella sua testimonianza dopo il rientro in Italia. L’improvvisa perdita di memoria di Antonella Colossi non convince. E si pensa a un possibile depistaggio. Così come lo stessopotrebbe «avere un nuovo volto». Oppure potrebbe essersi semplicemente travestito e aver rimediato documenti falsi per uscire dall’Unione Europea.