I consiglieri festiani ringraziano gli elettori e dettano le condizioni

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Il comunicato stampa a firma dei gruppi di maggioranza Davvero Viva la Liberta: “Desideriamo ringraziare di cuore gli avellinesi che hanno creduto nel nostro progetto e nella nostra proposta amministrativa. Il 21% dei consensi (sul 30% della coalozione), raccolti dalle nostre 2 liste al primo turno, rappresenta un risultato eccezionale ed è stato fondamentale per raggiungere il ballottaggio prima e, successivamente, la vittoria al secondo turno. Quando, alla luce delle note vicende, fummo chiamati a decidere il candidato sindaco da sostenere in questa tornata elettorale, non avemmo dubbi ad individuare Laura Nargi, vice sindaco di Gianluca Festa, quale naturale espressione e rappresentante del progetto e dell’idea di città che da anni portiamo avanti, ed a cui desideravamo dare seguito.