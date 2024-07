Ghost of Tsushima e PS5 guidano le vendite a Maggio 2024 negli USA

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 8 luglio 2024) Mat Piscatella di Circana ha rivelato cheofè riuscito a conquistarsi il primo posto nella classifica didei giochi degli Stati Uniti a, mentre PS5 è stata ancora una volta la piattaforma più venduta del mese. Come leggiamo su VGC, il gioco di Sucker Punch Productions è stato il titolo più venduto del mese scorso in base allein dollari monitorate dopo il rilascio della versione per PC, mente il nuovo gioco più venduto del mese è stato Paper Mario: The Thousand-Year Door per Nintendo Switch. Passando alle console invece, PS5 è stato ancora una volta l’hardware da gaming più venduto del mese sia in termini diunitarie che in dollari, con Nintendo Switch si è classificata ancora una volta al secondo posto in termine di unità vendute, mentre Xbox Series XS si è classificata seconda per quanto riguarda i dollari generati e terza per il numero di unità vendute.