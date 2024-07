Elezioni in Francia la sconfitta di Rn fa il giro del web | i meme più divertenti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 8 luglio 2024) Parigi, 8 giugno 2024 – Il secondo turno dellefrancesi ha dato frutti inaspettati, per certi versi clamorosi: il Nuovo Fronte Popolare ha sbaragliato la concorrenza. Il cartello delle sinistre unite è infatti risultata la prima coalizione, mettendosi alle spalle non solo Ensemble di Macron, ma anche e soprattutto Rassemblement National. Il partito di estrema destra, guidato da Marine Le Pen ed il suo delfino Jordan Bardella, ha chiuso addirittura terzo. Subito dopo lo scrutinio, il web si è dato alla pazza gioia con alcunied esilaranti. Nel mirino degli “autori” anche la politica italiana, e non potrebbe essere altrimenti! Insomma, un po’ di relax prima di dedicarsi al dibattito in merito alle grandi questioni internazionali, l’economia e tutto quel che ne concerne.