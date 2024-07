Due carabinieri fermati per aver accoltellato un pusher

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Duesono accusati di tentato omicidio dopo esser statiper l’accoltellamento di un uomo a Castiglione Olona, non lontano da Varese. I due avrebbero avuto un ruolo nell’accoltellamento di un giovane cittadino extracomunitario trovato poco dopo la mezzanotte fra venerdì e sabato da alcuni passanti lungo via Rosselli a Castiglione Olona. Nei confronti dei due militari, il Comando generale dell’Arma ha disposto l’immediata sospensione dal servizio. I due, liberi dal servizio e senza alcun ordine, sarebbero intervenuti in un bosco per una presunta attività di spaccio. Secondo quanto ricostruito i due, “liberi dal servizio e in assenza di alcun ordine d’impiego, sarebbero intervenuti in un’area boschiva dove era in corso una presunta attività di spaccio di stupefacenti“, si legge nel comunicato diffuso dall’autorità giudiziaria.