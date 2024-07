Corriere dello Sport – Le Fée è atterrato a Fiumicino | Daje Roma

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 8 luglio 2024) 2024-07-08 15:43:00 Il CdS: Enzo Le Fée si prepara a diventare un nuovo calciatore dell’AS. È lui il primo acquisto della sessione estiva di mercato del club giallorosso. Il centrocampista del Rennes èin tarda mattinata all’aeroporto di: “” le sue prime parole da giocatore del club capitolino. Enzo Le Fée è. Ghisolfi: “Buon acquisto” È il giorno di Enzo Le Fée. Per motivi legati al traffico aereo, è stato posticipato l’arrivo in Italia del centrocampista francese, previsto originariamente a Ciampino alle 11.45. Il giocatore, invece, èintorno alle 12.30 di oggi, presso l’aeroporto di, con i tifosi giallorossi costretti a spostarsi velocemente per strappare una foto o un autografo con il primo rinforzo di De Rossi.