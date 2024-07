Calciomercato Dilettanti Tutte le trattative e le ufficialità dell’estate 2024 della Vallesina e dintorni dalla Serie D alla Terza Categoria – 8 luglio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 8 luglio 2024) La Sampaolese si rinforza in attacco con Giuliani e Carletti (figlio di mister Cesare). Montini dall’AesseCastelleonese, estate– Leggiamo le ultime novità dinella. Lunedì 8 agosto Ore 12.00 – SECONDA– Il Trecastelli piazza il colpo in attacco con Marco Papadopoulos – leggi qui 10.00 – PRIMA– L’Olimpia Marzocca del nuovo allenatore Sartini ufficializza le conferme e i nuovi acquisti, tra cui gli attaccanti D’Urzo e Capecci – leggi qui Ore 09.00 – PRIMA– Sampaolese, ecco Leonardo Carletti e Marco Giuliani (foto di copertina). Il figlio di Cesare Carletti, attaccante classe 2004 giovane promessa scuola Jesina che ha giocato con gli allieviFermana, e l’esperto attaccante classe 1988 dal Barbara MonSerra (ex Jesina, Ostra, Tolentino, Belvedere, Cingolana, Castelfrettese, Loreto, Osimana, Olimpia Marzocca, Moie, Borgo Minonna e Osimo Stazione) rinforzano la squadra di mister Gionata Moretti.