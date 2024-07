Calcio Promozione | preso l’ex attaccante della San Marco La Pontremolese si assicura Verona In arrivo anche Masini e Aliboni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Lapiazza un altro colpo di mercato. Dopo Franzoni, Cucurnia e Vannucci, ecco Mario. Le previsioni di riuscire a mettere all’angolo la concorrenza quasi asfissiante del Castelnuovo Garfagnana sono state rispettate: Simone Lecchini, uomo-mercato, attraverso forti e convincenti argomentazioni tattiche e sinergiche è riuscito a concretizzare un corteggiamento andato avanti per una ventina di giorni. Una sorta di missione tenuta segreta e conclusa con una accelerata nella tarda mattinata di ieri, a meta strada tra Pontremoli e Marinella che ha permesso alla società azzurra di mettere a segno un quarto bel colpo di mercato per la categoria. In buona sostanza, l’ultimo chilometrotrattativa è stato percorso dopo cheSanAvenza haconoscenzaserietà gestionale e del progetto ideato per la stagione 2024-’25.