Benito Nonino morto il patron della celebre grappa

(Di lunedì 8 luglio 2024)distillerianella giornata odierna: l’uomo che insieme alla moglie ha portato alla notorietà laaveva 90 anni. Addio a, il signoreaveva 90 anni Nato a Percoto in provincia di Udine nel 1934,cresce in una famiglia di distillatori e segue le orme del padre Antonio e del nonno Orazio. Negli anni Cinquanta fonda la prima cantina d’invecchiamento. Nel decennio successivo, dopo aver sposato Giannola Bulfoni intraprende studi e ricerche insieme alla moglie per conferire allauno status elevato nel mondo dei distillati. La coppia presenta Acquavite Optima ottenuta dalla distillazione delle vinacce di aziende vinicole scelte. Era il primo di una serie di esperimenti che avrebbero condotto alla realizzazione delle Monovitigno.