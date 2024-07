Aeroporto proclamato lo sciopero dei controllori di volo | Condizioni di lavoro difficili

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Orio al Serio. Domenica 21 luglio l’sarà interessato da unodeidi. La protesta avrà una durata di 4 ore, dalle 13 alle 17, e potrebbe causare ritardi e cancellazioni di voli. La mobilitazione è stata proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl e Fast Av, e organizzata per protestare contro il mancato adeguamento dello scalo bergamasco al ruolo distrategico, nonostante il grande sviluppo e l’aumento di voli registrato negli ultimi vent’anni. Le ragioni alla base della mobilitazione deidisono molteplici. In primo luogo, i sindacati lamentanodisempre più, con un aumento significativo del carico disenza un corrispondente incremento delle risorse e del personale in linea con altri aeroporti che fanno gli stessi movimenti di aeroplani ma che son strutturati in modo diverso.