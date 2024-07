Victoria Swarovski l’ereditiera inaspettata | All’inizio la gente mi guardava con sospetto ma ho dimostrato che pur provenendo da una famiglia molto molto ricca sono una grande lavoratrice

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di domenica 7 luglio 2024) La visione di Danielnel 1891 Nel 1891, Danielintraprese la missione di creare quello che chiamò il “diamante democratico”, rendendo il lusso accessibile a tutti. Questa visione gettò le basi per l’impero del cristallo che da allora è diventato un fenomeno globale. Un impero di cristallo mondiale Oggiè rinomata in tutto il mondo, con i suoi squisiti cristalli presenti in ogni cosa, dagli ornamenti natalizi ai gioielli di alta moda. L’influenza del marchio abbraccia i continenti, affascinando i cuori di coloro che apprezzano la bellezza e l’artigianalità. L’influenza di Giovanna Battaglia Engelbert Dal 2021, Giovanna Battaglia Engelbert prende le redini come direttore creativo di. Il suo approccio innovativo e il suo stile distintivo hanno infuso al marchio un tocco cool definitivo, elevandone lo status nel mondo dell’alta moda.