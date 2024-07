Valeria Marini senza freni al matrimonio di Simona Ventura | Tu spostati Poi inciampa e cade – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Un’accoglienza a dir poco “stellare” quella che è stata riservata dai numerosi fan aldie Giovanni Terzi. Moltissimi i curiosi che ieri sera, al termine del party con la Notte Rosa ancora in corso, si sono dati appuntamento all’esterno del Grand Hotel di Rimini. A documentare il tutto è statache, attraverso il suo profilo Instagram, ha realizzato storie per immortalare il momento. Tra richieste di selfie, calca di gente e salutisi è fatta strada fino al van pronto ad attenderla grazie al supporto di Security e forze dell’ordine. E tra ricondivisioni di storie non propriamente in linea con quanto accaduto (gli apprezzamenti in sottofondo erano per il suo décolleté),ha quasi rischiato dire a terra: “Ditemelo che ci sono i gradini però”, ha detto la vamp alle sue guardie del corpo.