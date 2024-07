Tour de France 2024 Remco Evenepoel | Sapevo che Pogacar avrebbe attaccato ma sono riuscito a stare con lui

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Un attacco, qualche problema, tanta fatica (così come per tutti). Alla fine può considerarsi positiva la nona tappa deldeperche resta al secondo posto della classifica generale al termine della prima lunga settimana della Grande Boucle. La Maglia Bianca oggi si è difeso al massimo delle sue possibilità sui tratti in sterrato, provando in un certo momento anche ad attaccare, salvo poi correre sulla difensiva contro undevastante. Le sue parole: “La mia giornata è andata bene. Non ho sofferto molto e mi sentivo bene sullo sterrato.che Tadeja rimanere in contatto con lui quasi tutto il tempo. C’è stata solo una volta in cui ero in una brutta posizione e ho pensato che i miei compagni di squadra non fossero abbastanza aggressivi da riportarmi in testa al gruppo, quindirimasto sorpreso, ma la cosa si è risolta subito”.