Summer Hits Gli intoccabili o Il giardino segreto? La tv del 7 luglio

(Di domenica 7 luglio 2024) Per la prima serata in tv, domenica 7, su RaiUno alle 21.25 proporrà “Tim”, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Su RaiTre alle 20.55 ci sarà “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Su Canale5 alle 21.30 trasmetterà la serie “Segreti di famiglia”. Verranno proposti tre episodi: nel primo, al comando di polizia proseguono le indagini. L’interrogatorio di Osman rivela un dettaglio cruciale: la notte dell’omicidio dell’Inci l’uomo era in un hotel, in compagnia di Zumrut. Nel secondo, Ilgaz promette a Cinar di consegnare alla polizia le pasticche trovate in casa. Terrorizzato dalla prospettiva, Cinar stringe un patto con Ceylin. Nel terzo, Ceylin e suo padre Zafer si confrontano. Ceylin racconta al padre quanto sia difficile portare avanti la famiglia senza di lui e lo rimprovera per essere stato anafettivo verso Inci.