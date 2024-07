Sorpresa in Francia | vince il Fronte popolare Le Pen scivola terza Melenchon | Siamo pronti a governare Nessuna maggioranza in Assemblea

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 luglio 2024)nelle urne francesi nel ballottaggio per il rinnovo dell’nazionale. L’ultradestra di Marine Le Pen e Jordan Bardella, due settimane dopo l’exploit del primo turno,dietro iled Ensemble. La prima conseguenza reale del voto sono le dimissioni, che verranno presentate domattina, del primo ministro Gabriel Attal. Forte del risultato, Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise e del blocco di sinistra, ha chiuso a qualsiasi accordo con il presidente Emmanuel Macron: «Deve dare a noi l’incarico di governo, abbiamo vinto e». Una mossa preventiva per scongiurare che le varie formazioni che compongono ilpossano muoversi autonomamente. «Governeremo solo con chi accetterà in blocco il nostro programma», ripete Mélenchon la sua linea intransigente, che però contrasta con quanto già dichiarato da Socialisti ed Ecologisti suoi alleati.