Sondrio pioggia incessante e 40 metri di neve | l’inverno estivo di Valtellina e Valchiavenna

(Di domenica 7 luglio 2024) Quella che stanno vivendonon è una stagione estiva, ma pieno inverno. Non soltanto lain alta quota ha fatto registrare cumuli di 40di spessore – mai così alti negli ultimi dieci anni – ma lache cade da sabato sera sta gonfiando i torrenti e abbassando le temperature a gradazioni autunnali. Cresce la preoccupazione negli operatori turistici della provincia diper il crollo delle prenotazioni dei vacanzieri. Il mese di luglio, dopo un giugno archiviato con risultati assai peggiori dell’anno scorso, è partito con il freno a mano tirato e c'è anche chi aveva prenotato e telefona alle strutture ricettive per disdire i soggiorni. Tanti, inoltre, i rifugi alpini chiusi per la troppain quota.