Serata di gala in ateneo Festa e diplomi per i laureati | Non abbiate paura di fallire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) "Nondei vostri fallimenti. Non pensate che gli ostacoli tra voi e i vostri obiettivi siano insormontabili. L’importante è imparare dagli errori". Christian Greco, l’ospite d’onore della 32esima Giornata del laureato ha usato queste parole rivolgendosi direttamente agli oltre 800eccellenti dell’Università di Pavia. Laureato in Lettere classiche, con tesi in archeologia del Vicino Oriente Antico, con il massimo dei voti e la lode, il professor Greco ha dato un impulso straordinario al Museo Egizio di Torino, autentico gioiello, orgoglio di tutto il Paese. "A 39 anni sono diventato direttore del museo - ha aggiunto Greco che proprio 30 anni fa era arrivato a Pavia e ieri ha ricevuto la medaglia teresiana -, ma la mia carriera è stata costellata di fallimenti.