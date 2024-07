Perché il cioccolato ci rendere felici?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 7 luglio 2024) Ilè forse l’alimento che più di ogni altro leghiamo allatà. Basta mangiarne un pezzettino di per sentirsi immediatamente allegri, come se qualcosa andasse dritto al centro del cervello. Ebbene, è proprio così che funziona. Ilè a tutti gli effetti un antidepressivo grazie ad alcune sostanze in esso contenute. Il cacao, infatti, contiene teobromina che ha un effetto stimolante sul sistema nervoso. Inoltre agisce sul tono dell’umore. Parte della magia avviene anche per l’interazione tra carboidrati e zuccheri libera le endorfine. Si tratta di sostanze naturalmente rilasciate dal nostro corpo e che ci aiutano a ridurre lo stress e il dolore, provocando anche un pizzico di sana euforia. Ilinoltre agisce anche sulla produzione di serotonina, l’ormone dellatà e anche di feniletilamina, la stessa sostanza chimica che il cervello produce quando ci innamoriamo.