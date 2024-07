MotoGp Bagnaia vince in Germania | Martin cade e Pecco è leader

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 7 luglio 2024) Roma, 7 lug. (askanews) – Jorgesi butta via,alla prima curva del penultimo giro del Gp die lascia la vittoria ache torna in testa al mondiale dicon 10 punti di vantaggio sullo spagnolo. Per il pilota torinese è il quarto successo consecutivo dopo Catalogna, Mugello ed Assen. Ottimo secondo Marc Marquez, che recupera stoicamente da 13° in griglia sul dolore della caduta del venerdì e precede sul podio il fratello Alex alla migliore gara stagionale. Buone prestazioni per Enea Bastianini, 4° sulla Ducati con la consueta rimonta, e Franco Morbidelli, 5° con la Pramac e spesso protagonista nella lotta al vertice. Un epilogo incredibile al Sachsenring per il Gp di, nona prova (di 20) del motomondiale.