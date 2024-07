Marine Le Pen pensa già all’Eliseo | La marea si sta alzando la vittoria è solo rimandata – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 luglio 2024) Nella sua prima intervista dopo la chiusura delle urne che ha consegnato alla Francia l’insolita situazione di un parlamento bloccato, dove nessuna delle formazioni presentatesi al voto è riuscita a esprimere una maggioranza chiara,Le Pen prova a mostrarsi fiduciosa. Soprattuto, si dice non delusa dal risultato ottenuto. L’ultradestra di Rassemblement National è attestata tra i 130 e 150 seggi, dietro il blocco di sinistra del Fronte popolare e dietro persino Ensemble, che raccoglie i partiti dell’ex maggioranza macroniana. Ma alla vigilia del ballottaggio Rn immaginava di poter eleggere il maggior numero di parlamentari, e ambire alla costruzione di una coalizione che avrebbe espresso il primo ministro. Non sarà così, ma Le Pen assicura di non curarsene.