La follia di Red Ronnie | dove ha buttato 150 milioni in contanti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) "Piangevo sempre. Ero emarginato. Avevo il soffio al cuore, perciò non giocavo a pallone, passeggiavo da solo nel boschetto. Ero stonato, quindi fuori dal coro delle voci bianche. E avevo i capelli rossi, mi prendevano in giro: 'Rosso Malpelo' o 'Roscio, passa domani che oggi è moscio'": Redha parlato del suo periodo più difficile in seminario quando era piccolo. Intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato anche del suo periodo come impiegato in banca: "Mi so adattare, tutto serve. Contavo i soldi alla cassa. Un giorno ritirai 150indal caveau centrale del Credito Romagnolo e buttai la valigetta sul sedile della 500". Il critico musicale, poi, ha raccontato degli aneddoti su Jovanotti: "Dormiva spesso a casa mia, portò un quadernetto su cui aveva scritto La tribù che balla, gli dissi: 'Vai così che vai bene'.