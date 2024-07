Estate 2024 cresce la spesa degli italiani per le vacanze | le mete preferite

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Roma, 7 luglio– Con l’arrivo dell’sono molti gliche sognano di trascorrere uno o più giorni lontano da casa, magari in qualche località turistica di mare o di montagna, per concedersi dei momenti di relax. Per alcuni le ferie rimangono tuttavia un’utopia a causa delle spese e, per comprendere meglio qual è lo scenario italiano per leestive, sono arrivati i dati del nuovo rapporto della Coldiretti in collaborazione con l’istituto Ixè. Le spesein vacanza In base ai dati del rapporto Coldiretti sulle spesein vacanza nel corso dell’, saranno circa 38 milioni i cittadini che trascorreranno almeno un giorno di villeggiatura in Italia o all’estero. Il dato è in netta crescita rispetto al 2023, quando circa mezzo milione di persone in meno si era concesso almeno un giorno di vacanza.