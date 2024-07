Comincia l’era Fonseca Milanello è già casa sua

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) L’atterraggio in tarda mattinata all’aeroporto di Milano Malpensa che, curiosamente, sarà intitolato all’ex presidente rossonero Silvio Berlusconi. Pollice all’insù, sorriso e: "Buongiorno, forza Milan". Poi sul pullmino, direzione, insieme al suo staff, per prendere subito confidenza con le strutture. Sono le prime tappe della nuova era targata Paulo. Il tecnico portoghese che con il Milan ha firmato un contratto triennale, è arrivato ieri, due giorni prima della presentazione, prevista domani alle ore 11, e del raduno, fissato sempre per domani alle ore 17. Un raduno che non sarà salutato come da tradizione dalla tifoseria organizzata, già in sciopero durante le ultime giornate di campionato, con un silenzio rotto sotto solo in parte contro la Salernitana anche per salutare Pioli, Giroud e Kjaer.