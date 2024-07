Castelporziano 7 cancello | intervento della Guardia Costiera per salvare bagnanti in pericolo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 7 luglio 2024) Ostia () 7 luglio 2024 – Una giornata di mare che poteva trasformarsi in tragedia è stata salvata dall’tempestivo dei soccorritori al 7°di. Questa mattina, alcuniin difficoltà non riuscivano a essere raggiunti dagli addetti al salvamento del vicino lido. La sala operativadi Fiumicino ha inviato la motovedetta CP 831 e una pattuglia terrestre per assistere i. Anche i cani del salvamento hanno partecipato alle operazioni, ma sono stati gli addetti al salvataggio del lido a mettere in sicurezza i. Ladi Roma ribadisce l’importanza di adottare tutte le precauzioni necessarie quando si praticano attività balneari. È fondamentale rispettare i segnali disità e non allontanarsi eccessivamente dalla battigia.