Viaggio nei borghi della lavanda la storia di Marco | Così ho recuperato le piante antiche della Val di Susa

(Di sabato 6 luglio 2024) Chiomonte (Torino), 6 luglio 2024 - Lain Italia, d’alta quota. “Lavoriamo tutto a mano, potiamo le, togliamo le erbacce.l’olio essenziale prodotto è purissimo”.Sollier, 46 anni, è un ‘ritornato’. Un ritornato alla terra. Anche se, rimarca, non aveva mai smesso di coltivarla.Siamo a Chiomonte nel Torinese. Domani nell’azienda agricola di Sollier, a Ramats, si tiene la festa. Tappa deid’Italia che in queste settimane si colorano di viola, dal Piemonte passando per il Lazio per arrivare in Calabria, nel parco del Pollino. LadiSollier “Ho cominciato nel ‘96, facevo l’apicoltore, avevo vent’anni - raccontaSollier al telefono con Qn.net -. Ma ormai l’azienda era diventata una onlus, non mi rimaneva nulla in tasca.