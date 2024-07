Rispunta Zaki puntata a Lampedusa | Voglio dare voce a chi è perseguitato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 luglio 2024) Si rivede Patrick. L'attivista egiziano sarà tra i protagonisti della seconda serata di Lampedus'Amore-Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano, il festival giunto alla nona edizione e che ricorda la giornalista di origine campana che oggi riposa nella maggiore delle isole Pelagie. Una serata all'insegna della difesa dei diritti umani, domenica 7 luglio, quandopresenterà - ancora una volta - il suo libro «Sogni e illusioni di libertà» (editrice La Nave di Teseo) in un incontro con la giornalista Elvira Terranova. L'attivista egiziano, graziato dal presidente Al Sisi grazie all'attività diplomatica del governo di centrodestra, era stato dato come possibile candidato della sinistra alle elezioni europee. Tuttavia l'ipotesi non si è concretizzata, anche per le posizioni anti-Israele espresse dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre che hanno provocato non pochi imbarazzi in quell'area politica che lo aveva innalzato a riferimento intellettuale.