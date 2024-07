Partite di Coppa Italia in contemporanea a Sanremo 2025 incredibile | l’ad Rai Roberto Sergio contro la Lega Calcio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024)vs. È questo il match che rischia di andare in scena il prossimo febbraio sugli schermi delle televisioni nazionali. Sì, perché per la prima volta il Festival di, fiore all’occhiello della programmazione Rai e evento mediatico di risonanza nazionale, si trova ad affrontare un’inaspettata sfida sul fronte della programmazione televisiva. LaSerie A ha infatti fissato ledi andata dei quarti di finale dellaproprio nella stessa settimana del Festival, dal 4 al 6 febbraio, creando una sovrapposizione che rischia di mettere in ombra la kermesse canora. Tanto più che potrebbero esserci potenzialichiave come Milan-Roma o Inter-Lazio/Napoli e che ad essersi accaparrata i diritti per la prossima stagione è Mediaset, diretta concorrente del servizio pubblico.