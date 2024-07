Omicidio Gloria Rosboch | chi è l’assassino Gabriele Defilippi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 6 luglio 2024) Uno dei casi più torbidi e agghiaccianti della cronaca nera italiana è quello di, insegnante di 49 anni, uccisa brutalmente dache all’epoca dei fatti era un suo studente, con la complicità dell’amico-amante Roberto Obert. Chi èSei anni fa ci fu la condanna dia 30 anni di carcere per l’uccisione della sua insegnante con la complicità dell’amico Roberto Obert, condannato invece a 18 anni e 9 mesi di reclusione. Nel 2019 la Corte di Cassazione ha confermato le condanne per entrambi gli uomini.però ha continuato a studiare e infatti, dopo aver conseguito la maturità, ha ottenuto il conseguimento della laurea in Scienze Politiche a marzo del 2022. Per l’occasione ottenne un permesso speciale per lasciare il carcere e recarsi alla Sala Rossa del Campus Einaudi di Torino, dove ha discusso la tesi sulla figura di Adriano Olivetti.