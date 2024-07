LUCARELLI | DESTRA E TV BECERA A BRACCETTO CERCANO ELETTORI NEL POPOLINO IGNORANTE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 6 luglio 2024) Selvaggiademolisce il sistema che per lei unisce laitaliana alla Tvfatta di talk show e complottismo. E non le manda a dire a Giorgia Meloni che ha trasformato un assassino come Chico Forti in un eroe nazionale. Intervista da La Stampa, la giornalista non ha paura per la propria vita “a parte lo choc iniziale” del presunto “invito di Chico Forti a un detenuto per arruolare la ‘ndrangheta contro me e Marco Travaglio e per il ruolo della”. Una, attualmente al Governo, che tra momenti pubblici e televisivi (l’intervista di Bruno Vespa a Forti) ha celebrato un condannato all’ergastolo.ricorda Meloni che lo ha ricevuto “in pompa magna all’aeroporto”. “Credo che occorra davvero una riflessione sulla Tvdel complottismo che va acon la politica dellaitaliana”.