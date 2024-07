La giunta perde 17 milioni di euro Fossombrone non aggancia i fondi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) "Lanon riesce ad aggiudicarsi idel bando Sport e Periferie e quindi butta la palla in tribuna parlando di ’2031’. Si può riassumere così l’ultima presa di posizione di Progetto Comune sul tema del risanamento della piscina comunale. Scrive l’opposizione: "Contestualmente al comunicato di Chiarabilli sull’immaginifica visione dellaBerloni, uscivano i risultati dell’ennesima bocciatura del progetto ’Palestra-Piscina’ sul bando ’Sport e Periferie’. Non sono bastati i 37ri-stanziati dal Ministero dello Sport a ripescarci dalla lista degli esclusi 2023. Ma le brutte notizie non finiscono qui: quest’anno il bando sarà rivolto solo ai comuni con più di 100 mila abitanti, dunqueè out. Sul tema ricordiamo la giravolta di Chiarabill (vicesindaco), che dai banchi dell’opposizione palesava assoluta contrarietà sull’acquisizione della piscina (la "bomba d’amianto"), dimostrandosi poi entusiasta del suo acquisto dalla neo-insediataBerloni.