Euro2024 | Portogallo ko Francia avanti

(Di sabato 6 luglio 2024) 0:01 Fa festa lache ai rigori piega 5-3 ile si regala una semifinale di lusso contro la Spagna. Ad Amburgo primo tempo bloccato e con pochissime emozioni. Nella ripresa la partita si 'stappa' con la doppia occasione portoghese per Leao e Cancelo. Ci prova Vitinha, para Maignain,Poi chance in serie per lacon Kolo Muani, Camavinga, Mbappé e Kanté. Regge lo 0-0 supplementari. CR7 si divora il vantaggio. La sfida non si sblocca, si va ai rigori. Decisivo l'errore di Joao Felix che colpisce il palo.