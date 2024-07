Chiara Ferragni paga un milione e duecentomila euro | lei interviene e fa chiarezza sul motivo

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 6 luglio 2024)chiude il duplice caso Balocco e Dolci Preziosi che la vede accusata di pubblicità ingannevole relative alla vendita di pandoro natalizi e uova pasquali in una limited edition pubblicizzata per la vendita legata alla beneficenza. In un messaggio diramato online l’influencer rinasce dalle ceneri come la fenice e si impegna a scindere le operazioni commerciali da quelle benefiche nella attività svolta con le sue società. In più comunica la decisione maturata in accordo con l’ente che l’ha multata di 1circa i dolci di Natale, Agcm, dire un’unica somma in proporzione alle vendite per la chiusura del duplice caso. Una “donazione e non una sanzione” secondo l’influencer, che evita ulteriore indagine sul versante Pasqua per la cremonesedà inizio alla rinascita: trova un accordo con Agcm Ebbene sì,torna a mostrarsi orgogliosa della sua attività di e-commerce ed influencer in un video caricato tra le Instagram stories, in cui sembra preannunciare la chiusura del duplice caso che la coinvolge e per i cui effetti Chi magazine prevede la chiusura dello store del brand sito a Milano.