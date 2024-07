Blazing Strike | Uscita Trailer Edizione limitata e dettagli per il picchiaduro venuto dal passato

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di sabato 6 luglio 2024) Dite la verità, quanti di voi sono cresciuti con le sala giochi? Se siete appassionati di, allora non potete non conoscere titoli come Street Fighter, Fatal Fury, The King of Fighters e molti altri, che hanno conquistato il cuore e portafoglio dei giocatori degli anni 80 e 90. Sarete lieti di sapere che Aksys Games e RareBreed Makes Games hanno annunciato l’di, unvecchia scuola, in arrivo il 17 Ottobre su PS5, PS4, Nintendo Switch e PC via Steam.perSe siete collezionisti e appassionati di retrogames e, sarete lieti di sapere cheavrà la sua, la quale include tra i contenuti: Un Artbook a colori Una colonna sonora su doppio CD Un set di carte collezionabili raffiguranti i personaggi Come dettoè ispirato afirmati Capcom e SNK, con scenari e personaggi 2D ma con il tanto amato comparto grafico dell’epoca.