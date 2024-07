Batosta Napoli niente Dimaro per loro ora è confermato

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 6 luglio 2024) Ilcomincerà ufficialmente tra pochi giorni il ritiro di. Conte conoscerà per la prima volta i giocatori, ma alcuni non ci saranno. Ildi Antonio Conte è ormai pronto per la nuova stagione. Questioni di giorni e poi la squadra si riunirà per cominciare il ritiro di, il primo dei due ritiri che affronterà la formazione azzurra. Tutto prima dell’esordio ufficiale stagionale al Maradona, la sfida del 9 Agosto contro il Modena in Coppa Italia. Ma prima Conte testerà tutti gli uomini a disposizione e proverà a capire chi potrà essere utile o meno al suo nuovo progetto azzurro. Ilha appena cominciato il calciomercato, ma c’è una tegola con il quale gli azzurri e in generale tutti i top club italiani dovranno fare i conti.