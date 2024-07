Ad agosto il Bagnacavallo Festival

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) È pronto il programma della tredicesima edizione del “”, che si terrà, com’è ormai consuetudine, nel mese di: spettacoli dal vivo di respiro nazionale a biglietto accessibile, passeggiate notturne e la mostra nelle vetrine. I cinque spettacoli, in programma nel chiostro dell’ex convento di San Francesco (e, in caso di maltempo, al Teatro Goldoni) avranno ciascuno una propria personalità ben definita. Il quintetto di Rossana Casale (nella foto) proporrà il 6un concerto jazz (per appassionati del genere ma anche per neofiti) dedicato al colore blu mentre l’8 l’arpista Vincenzo Zitello, per la seconda volta ospite del, porterà la sua musica senza confini. Il 22il duo composto da Silvio Zalambani e Federico Lechner incanterà il pubblico con originali atmosfere latinoamericane e il 27 le attrici del Teatro Due Mondi, compagnia teatrale faentina che si distingue per le azioni sul territorio, ma che porta spettacoli in diversi Paesi d’Europa, offriranno un toccante spettacolo di prosa dedicato alle donne.