Accelerata per il portiere Luci su Confente Vicenza

(Di sabato 6 luglio 2024) Sfumato Devis Vasquez, passato al Torino, Eduardo Macia e Stefano Melissano hanno rivolto le loro attenzioni sulAlessandro, classe 1998, cresciuto nel Chievo, per poi militare in Serie C con la Reggina, il Siena, il Catania e, ultimamente, nel. Di proprietà del club biancorosso (contratto fino al 2025), l’estremo difensore veronese è ambito anche dal Lecce e, a seguire, dalla Juve Stabia. Sul tavolo dei dirigenti delpronta un’offerta del club bianco per l’acquisto del giocatore a titolo definitivo. In subordine, vagliati anche Paolo Vismara di proprietà dell’Atalanta, classe 2003, nello scorso campionato titolare nella formazione U23 dei bergamaschi, in Serie C e Alessio Cragno, classe 1994, del Monza, un curriculum di grande spessore, giocatore non facile da raggiungere per il suo elevato ingaggio e per le attenzioni che club di Serie A gli stanno riservando.