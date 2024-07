Victoria Starmer chi è la moglie del primo ministro inglese Keir Starmer

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il Regno Unito si prepara ad accogliere, ladel leader laburista Sir, che diventerà la prossima first lady del Regno Unito. Avvocato di 49 anni,è pronta a trasferirsi nella prestigiosa residenza di Downing Street. La coppia si è conosciuta mentre entrambi lavoravano come legali, e il loroappuntamento si è svolto al pub Lord Stanley a Camden. Secondo gli amici,, affettuosamente chiamata Vic, è una persona molto riservata e potrebbe trovare difficile abituarsi alla nuova visibilità pubblica. “Finora era riuscita a rimanere fuori dai riflettori”, ha osservato Nigel Cawthorne, biografo non ufficiale di Sir. Le origini e la carriera, nata come Alexander, ha trascorso la sua infanzia a Gospel Oak, un ricco quartiere nel nord di Londra, insieme alla sorella Judith.