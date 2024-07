Tour de France Pogacar | Evenepoel più vicino devo tenerlo d’occhio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) La maglia gialla delde, Tadej, ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito al secondo posto nella cronometro odierna vinta da: “AdessotenereRemco, è un po’ più, ma anche Jonas e Primoz penso possano mostrare le loro buone gambe nelle prossime tappe di montagna. Perdere contro il miglior cronoman in questo momento è comunque una bella sensazione, posso ritenermi soddisfatto”. “Mi sarebbe piaciuto vincere la tappa oggi ma contro Remco è dura. Ma ho guadagnato tempo su Roglic e Vingegaard, posso essere davvero soddisfatto”, ha aggiunto lo sloveno.ha poi concluso parlando della prossima crono, quella di Nizza: “Avevo già fatto due buone crono al Giro, ma valuto questa prestazione migliore dato che ho perso contro l’attuale campione del mondo solo per pochi secondi e ho chiuso davanti ad alcuni ragazzi tosti come Primoz e Jonas.