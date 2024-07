Ti ricordi… Baggio il gol contro la Nigeria a Usa ’94 e la nascita del culo di Sacchi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) #Out, #Inguardabili, #Cotti, lunghissimi post per spiegare quanto sia stata sbagliata la scelta di portaree Zola e non Mancini o Lombardo. Ci fossero stati i social, il 5 luglio 1994 a partire più o meno dalle 19 italiane sarebbero stati pieni di hashtag e commenti simili. Che l’amore per questa nazionale non è mai sbocciato granché, per quell’allenatore che non è mai riuscito a replicare quel gioco con cui aveva dominato il mondo in rossonero. No: aveva rischiato prima di non andarci al Mondiale negli Stati Uniti, steccando due voltela Svizzera e purela Scozia, risolvendo la questione a San Siro al 38esimo del secondo tempo con Dinoil Portogallo. E aveva rischiato di non arrivare neppure agli ottavi di Boston.